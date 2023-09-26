Популярный тиктокер Даня Милохин в новом интервью рассказал о своем отношении к россиянам и выразил непонимание причин, по которым соотечественники его ненавидят.

Популярный тиктокер Даня Милохин в новом интервью рассказал о своем отношении к россиянам и выразил непонимание причин, по которым соотечественники его ненавидят.В разговоре с блогершей Мадонной Мур, состоявшемся на ее YouTube-канале, Даня Милохин выразил недоумение по поводу неприязненного отношения россиян. В ходе беседы сбежавший год назад за границу юноша обратился к россиянам с предложением поговорить о сложившейся ситуации. По словам тиктокера, он не обижается на людей, возражавших против его возвращения в Россию, и дает совет не напрягаться тем, кому видится в этом возвращении какая-то угроза."Я родился в России, я жил в России. Это моя страна. Почему я не могу туда въезжать? Может, как-то обсудим?", — предложил в эфире блогер.Милохин рассказал, что вернулся для съемок новых тиктоков, встреч с любимой, участия в шоу и просто для жизни, но никак не для травли русского народа от имени Америки.Как известно, в октябре 2022 года популярный блогер покинул Россию и после неудачной попытки реализации в США перебрался в ОАЭ. Уезжая за границу, блогер пожаловался на усталость и нехватку сил, но многие поклонники сочли этот поступок бегством и осудили его.Почти через год, 8 сентября 2023 года, Даня Милохин вернулся в Москву. Возвращение вызвало шквал негативных отзывов не только среди пользователей сети и бывших поклонников тиктокера, но и среди телезнаменитостей. Например, осудил приезд блогера телеведущий Владимир Соловьев.Екатерина Мизулина, глава "Лиги безопасного интернета", предложила Минобороны РФ отправить Милохина в армию. Услышав об этом, Даня Милохин снова покинул Россию. Блогер признался, что ему страшно. Подробнее об этом "Дни.ру".