Звезда экрана Александр Гордон не полез за словом в карман, будучи в эфире программы Мужское/Женское.

Звезда экрана Александр Гордон не полез за словом в карман, будучи в эфире программы "Мужское/Женское".Харизматичный сластолюбец, а по совместительству ведущийток-шоу на Первом канале Александр Гордон в этом году женился в пятый раз. Но междуразводами и женитьбами мужчины одно остается неизменным – его профессия.С 2016 года он представляет суперпопулярноесемейное шоу "Мужское/Женское", где в роли судьи разбирает самые шокирующиеситуации из жизни россиян. Компанию в студии ему составляет Юлия Барановская.На протяжении семи лет то и дело в сети возникаютпредположения о возможном романе коллег. И повод действительноесть: Юлия Барановская свободна, а Александр Гордон постоянно разбирается со своей неустойчивойличной жизнью.Многие зрители программы не раз отмечали, как телеведущие часто ругаются, мирятся, как влюбленные, и улыбаются друг другу. И невозможно не заметить их теплыхвзаимоотношений. Обычная профессиональная притирка или что-то другое?В любом случае, информация не подтверждена и пока будоражитзрителей лишь на уровне слухов. Однако партнерская близость телеведущихналицо, да и во взглядах они сходятся.В эфире программы от 26 сентября сблизившийся с БарановскойГордон заметил кое-что неприятное. Что это было?В студии разбирали вопиющий случай возврата детей их матери,которая отсидела два срока в тюрьме. Героиня программы доказывала на камеру готовность воспитывать своих шестерых детей. С полной ответственностью она заверяла, что больше не вернется к прежнему образу жизни.В процессе съемок ведущий как спецагент "смог рассмотреть" сквозь одежду многодетной матери наколку, которую та сделала в заключении. Пока Юлия Барановская призывала женщину взять себя в руки, Александр Гордон упрекнул гостью из-за внешнего вида и назвал наколку "непристойной".