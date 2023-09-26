Звезда экрана Александр Гордон не полез за словом в карман, будучи в эфире программы Мужское/Женское.
Звезда экрана Александр Гордон не полез за словом в карман, будучи в эфире программы "Мужское/Женское".
Харизматичный сластолюбец, а по совместительству ведущий
ток-шоу на Первом канале Александр Гордон в этом году женился в пятый раз. Но между
разводами и женитьбами мужчины одно остается неизменным – его профессия.
С 2016 года он представляет суперпопулярное
семейное шоу "Мужское/Женское", где в роли судьи разбирает самые шокирующие
ситуации из жизни россиян. Компанию в студии ему составляет Юлия Барановская.
На протяжении семи лет то и дело в сети возникают
предположения о возможном романе коллег. И повод действительно
есть: Юлия Барановская свободна, а Александр Гордон постоянно разбирается со своей неустойчивой
личной жизнью.
Многие зрители программы не раз отмечали, как телеведущие часто ругаются, мирятся, как влюбленные, и улыбаются друг другу. И невозможно не заметить их теплых
взаимоотношений. Обычная профессиональная притирка или что-то другое?
В любом случае, информация не подтверждена и пока будоражит
зрителей лишь на уровне слухов. Однако партнерская близость телеведущих
налицо, да и во взглядах они сходятся.
В эфире программы от 26 сентября сблизившийся с Барановской
Гордон заметил кое-что неприятное. Что это было?
В студии разбирали вопиющий случай возврата детей их матери,
которая отсидела два срока в тюрьме. Героиня программы доказывала на камеру готовность воспитывать своих шестерых детей. С полной ответственностью она заверяла, что больше не вернется к прежнему образу жизни.
В процессе съемок ведущий как спецагент "смог рассмотреть" сквозь одежду многодетной матери наколку, которую та сделала в заключении. Пока Юлия Барановская призывала женщину взять себя в руки, Александр Гордон упрекнул гостью из-за внешнего вида и назвал наколку "непристойной".