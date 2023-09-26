Различную поддержку там смогут получать около тысячи семей с детьми в год

Семейные МФЦ планируют открыть на базе Ковровского и Муромского социально-реабилитационных центров в конце 2023 года, сообщает Министерство социальной защиты населения.Новые МФЦ будут служить для социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в поддержке. Там можно будет получить различные виды поддержки: социальную, правовую, психологическую и юридическую.В министерстве отметили, что сопровождение предусмотрено до полного разрешения проблемы.Ранее мы писали, что владимирцы в любой момент от сбора биометрии.