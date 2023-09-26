Смотрите Вести в 14.30: какими достопримечательностями хвалились участники конкурса Самая...

Смотрите "Вести" в 14.30: какими достопримечательностями хвалились участники конкурса "Самая красивая деревня"Кто виноват?- Дело о гибели пятилетнего Тимофея Малыгина - в арбитражном суде.Проблемный переезд- На новом месте электричество - временное, воды нет.Самая красивая!- Есть много поводов для гордости. Какими достопримечательностями хвалились участники конкурса "Самая красивая деревня"?