Дом, в котором находится школа № 1, расположен в самом центре города, на улице Дворянской, возле Золотых ворот, и давно уже нуждался в ремонте.

Дом, в котором находится школа № 1, расположен в самом центре города, на улице Дворянской, возле Золотых ворот, и давно уже нуждался в ремонте.В поле зрения прокурораВ этом году объект культурного наследия запомнился несколькими событиями. 29 марта фрагмент облицовки упал на группу учеников, которые стояли у центрального входа. Двоих подростков госпитализировали с травмами головы. Региональный Следком тогда возбудил уголовное дело о халатности. Областная прокуратура также провела проверку и выяснила, что администрация школы неоднократно уведомляла чиновников о том, что здание нужно ремонтировать.Ещё в 2022 году обследование показало: штукатурка «на всех фасадах повреждена трещинами, имеет множественные отставания и утраты».– Руководство образовательного учреждения не ограничило доступ учащихся и других людей к участкам здания, имеющим угрозу обрушения, а также эксплуатацию входа в здание со стороны улицы Дворянской, где произошло обрушение штукатурного слоя, при наличии к тому оснований, – рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор направил иск к администрации областного центра, руководству школы и требовал немедленно привести в порядок фасады учреждения.Не успели устранить нарушения, как произошло очередное ЧП: вечером 10 апреля в здании упало несколько плиток подвесного потолка – над лестницей недалеко от эвакуационного выхода. Причина в том же самом отслоении штукатурки. Доступ к месту сразу же перекрыли.Завершат к ноябрюУже в конце июня Октябрьский райсуд областного центра частично удовлетворил требование прокурора, который обязал мэрию Владимира в течение месяца после изготовления проекта выделить деньги на ремонтно-реставрационные работы. Их должны завершить за шесть месяцев. Кроме того, в это время администрация ответственна за безопасность эксплуатации здания.Сделайте кровлюДолгожданный ремонт начали в середине лета, составили проектно-сметную документацию. Сумму работ отделки внутренних помещений оценили в 3,4 млн руб. Кровля обошлась в 8 млн.До нового ученого года успели привести в порядок коридор и шесть кабинетов.Сейчас латают крышу. Как рассказал в соцсетях градоначальник, рабочие частично раскрыли кровлю, заменили обрешётку и слуховые окна и уже начали покрывать крышу новыми листами железа.Ремонт не помешал школьникам 1 сентября сесть за парты, тем более что руководство учреждения заверило: дети в безопасности.Завершить ремонт должны к концу этой осени.Мнение экспертаДиректор МБОУ «СОШ № 1» Татьяна Ростовцева:– Мы провели родительское собрание и совет школы. Родители с пониманием отнеслись к ситуации. Конечно, переживали, что это может сказаться на безопасности детей, но нас уверили, что потолок не задействуют и никаких чрезвычайных ситуаций не будет.В темуГимназия для девочекЭто здание построили ещё в 30-х годах XIX века. В 1870-м здесь открыли женскую гимназию. За обучение брали деньги, но принимали девочек из всех сословий. Правда, гимназистки из малоимущих семей учились бесплатно, если блестяще сдавали экзамены. Принимали в гимназию с девяти лет: сначала срок обучения составлял четыре года, затем его увеличили до семи, плюс восьмой класс для девушек дворянского сословия – своеобразный колледж, после которого выпускницы могли работать учительницами.В 1918 году на базе гимназии появилась Владимирская трудовая школа, через 11 лет её преобразовали в образцовую фабрично-заводскую девятилетку.С 1934-го в здании разместили образцовую среднюю школу № 1.Во время Великой Отечественной войны её отдали под эвакогоспиталь и вернули в качестве учебного учреждения спустя три года. Однако же занятия проводили только для девочек.Только в 1954-м школа обрела современный облик.Мемориальная доска на учреждении напоминает о том, что эту гимназию с отличием окончила О. А. Варенцова, участница трёх революций, и Варвара Златовратская, сестра известного владимирского писателя Н. Н. Златовратского. Из её выпускников вышел известный актёр театра и кино Валерий Хлевинский.В 2000-м бывшая земская женская гимназия стала школой с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла.