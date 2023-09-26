О том, какие социальные программы меняют к лучшему жизнь старшего поколения, рассказала министр социальной защиты населения Владимирской области Любовь Кукушкина.

О том, какие социальные программы меняют к лучшему жизнь старшего поколения, рассказала министр социальной защиты населения Владимирской области Любовь Кукушкина.– Любовь Евгеньевна, 1 октября страна отмечает День пожилого человека. На ваш взгляд, каков сегодня социальный портрет человека, подошедшего к пенсионному возрасту?– Люди пенсионного возраста и те, кто вплотную к нему подошли, сегодня идут в ногу со временем: следят за здоровьем, посещают всевозможные курсы, осваивают современные технологии... Одним словом, хотят получить новые эмоции и активности.Сейчас даже в небольших городах работают общественные организации для тех, кто переступил порог 50+. К примеру, в Александрове объединили любителей спорта и танцев: люди старшего поколения участвовали во флешмобах, всероссийских акциях и даже сплавлялись на байдарке. В Вязниках прошлым летом больше тысячи активных пенсионеров стали частью межрегионального форума #вВязывайся.Это стало возможным во многом благодаря реализации национальных проектов, направленных на обновление инфраструктуры, модернизацию социальных объектов, изменение качества жизни пенсионеров. Для возрастной группы 50+ создали новую инфраструктуру сервисов, услуг и товаров, сформулировали золотой стандарт здоровья.Флешмобы и китайская гимнастика– У пенсионеров сегодня очень насыщенная жизнь. Даже у тех, кто живёт далеко от областного центра. Это и кружки по интересам, и различные курсы. А какие практики пользуются особой популярностью?– По итогам третьего всероссийского отбора лучших практик активного долголетия по национальному проекту «Демография» в нашем регионе эксперты выбрали пять таких практик. В дальнейшем их будут применять по всей стране.К примеру, Судогодский комплексный центр социального обслуживания населения представил «ФЛЕШМОБиЮ», где людей третьего возраста вовлекают в массовые мероприятия, или, как сейчас говорят, «тусовки».Практика «Активно идём к долголетию» (Меленковский комплексный центр социального обслуживания населения) нацелена на то, чтобы приобщить пожилых людей к спорту. И это не только физические занятия, но и круглые столы, беседы с врачами и многое другое.В Муромском комплексном центре социального обслуживания населения (практика «Восстановление координации и равновесия у людей старшего возраста») во время занятий используют тренажёры-балансиры, фитболы и даже элементы китайской гимнастики.Вязниковский пансионат имени Е. П. Глинки реализует проект #внукиДЕДА. Подопечные пансионата помогают семьям, где воспитывают детей с особенностями развития. Они вместе проводят время – гуляют, играют, помогают с уроками. Главное, представители старшего поколения чувствуют себя нужными и востребованными.И наконец, «Территория здоровья» – прогулочные (экологические) тропы. Здесь главная цель – вызвать интерес граждан уважаемого возраста к двигательной активности, расширить их знания в области сохранения здоровья через физкультуру и спорт.Всегда придут на помощь– Люди старшего поколения особенно стремятся ощутить свою значимость, оказать помощь. Как они могут реализовать эту потребность?– Несмотря на то что сейчас пенсионеры активно осваивают гаджеты, пользуются Интернетом, технологии не могут заменить им личное общение. Поэтому мы создали добровольческий координационный центр «серебряных» волонтёров, где волонтёры старшего возраста общаются со своими сверстниками. И не просто общаются – проводят с ними занятия в клубах – по скандинавской ходьбе, дыхательной гимнастике, дают советы по профилактике возрастных заболеваний.Сегодня в нашем регионе таких волонтёров более 1000, в стране их свыше 165 тыс. чел.К примеру, они задействованы в практике «Бабушка на час». Эту практику представили на всероссийском конкурсе, который организовали по инициативе АНО «Национальные приоритеты» по нацпроекту «Демография». Всего на конкурс поступило 689 заявок. Владимирскую признали одной из 50 лучших по направлению «Активное долголетие» с получением грантовой поддержки.«Бабушка на час» соединяет потребность во внимании и поддержке детей из нуждающихся семей с желанием пожилых людей быть полезными, делиться своим опытом. Волонтёры помогают с кратковременным присмотром за ребятами 1-2 раза в неделю, тем самым облегчая жизнь родителям. Помощь оказывают на добровольных началах, бесплатно.Университеты для пожилых– Программы социальной направленности охватили все сферы жизни представителей старшего поколения. Но наверняка в перспективе появятся дополнительные практики?– Мы разработали и начали внедрять ещё несколько практик для людей третьего возраста: «Вместе к активному долголетию!», «Активным долголетием встретим столетие!», «На велосипеде – к активному долголетию», «На Солнечной поляночке», «В гармонии с собой», «Смартфон – верный друг пенсионера!».Все они связаны между собой, это части единой системы. Здесь пенсионеры могут применить знания, которые получили, и поделиться своими достижениями.Также в ближайшей перспективе – подготовить пакетные предложения по программам «Социальный туризм по подписке», «Выходные без одиночества».Ещё одна важная разработка – отдельный пакет предложений для сельских пенсионеров.Например, организовываем социальные рейсы по районам: на места выезжают специалисты по социальной работе, юрисконсульты, психологи, медицинские работники, представители пенсионного фонда и т. д. – в зависимости от потребностей пожилых людей. Мобильные бригады охватывают 4,5 тыс. чел., в том числе сельских жителей.Повысить финансовую грамотность и научиться основам здорового образа жизни представители старшего поколения области могут в университетах третьего возраста. Учреждения работают на всех территориях региона. Сейчас тамболее 2,5 тыс. постоянных слушателей. К образовательному процессу привлекли свыше100 преподавателей и волонтёров.Популярны и курсы компьютерной грамотности, клубы по интересам, мини-клубы общения (посещают 5,5 тыс. чел.), а также социальный туризм – им охвачено около 2,4 тыс. чел.Работа на опережение– Мы понимаем, что не все люди пожилого возраста из-за состояния здоровья могут вести активный образ жизни. Как помогают им?– Для них разработана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Главная её цель –обеспечить людям, нуждающимся в уходе, сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь как на дому, так и в стационаре, а также поддержать их семьи и научить их помогать своим близким самостоятельно.Эта система изменила и сам механизм социального обслуживания. Теперь мы действуем по так называемому выявительному принципу. Если раньше социальные и медицинские услуги пожилым и инвалидам предоставляли по обращениям и заявлениям граждан, то сейчас сотрудники соцслужб сами посещают пожилых людей и уточняют нуждаемость в той или иной помощи.