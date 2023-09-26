Чтобы не заболеть гриппом и простудой, ешьте это.

Чтобы не заболеть гриппом и простудой, ешьте это.Как известно, самые полезные для здоровья продукты –сезонные. Они легче всего усваиваются организмом, в них большевсего питательных веществ на момент употребления.Соответственно, что растет осенью, то и полезнее всегоупотреблять в пищу.Вспомним, что появляется на грядках в сентябре-октябре? Тыква.Наиболее известна своими ценными свойствами для организма.Этот овощ богат клетчаткой, которая очень полезна для кишечника. А здоровый кишечник – залог крепкого иммунитета. Также втыкве содержатся витамины группы В, А, С, Е, РР, Т, каротин. Однако, и здесьнужна мера. Сахара в тыкве тоже достаточно. Поэтому тем, у кого есть вопросы ксладким продуктам, нужно быть аккуратнее в ее потреблении.Диетологи рекомендуют присмотреться к кабачкам – родственникамтыквы. В них есть такие микроэлементы как железо, магний цинк. Еще в кабачкахмного витаминов группы В, А и Е, – сообщаетВ период первых холодов согреться помогут горячие супы, травяныечаи. Важные для борьбы с вирусами антиоксиданты содержатся в травах,шиповнике, сливах, винограде, яблоках.Еще один осенний рекордсмен по наличию антиоксидантов – это капуста.Любая: от белокачанной до брюссельской поможет укрепитьиммунитет и не разболеться в сезон простуд. К тому же в капусте содержатсясоединения, которые защищают организм от развития раковых клеток, снижаютуровень «плохого холестерина» в крови.