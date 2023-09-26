Чтобы не заболеть гриппом и простудой, ешьте это.
Чтобы не заболеть гриппом и простудой, ешьте это.
Как известно, самые полезные для здоровья продукты –
сезонные. Они легче всего усваиваются организмом, в них больше
всего питательных веществ на момент употребления.
Соответственно, что растет осенью, то и полезнее всего
употреблять в пищу.
Вспомним, что появляется на грядках в сентябре-октябре? Тыква.
Наиболее известна своими ценными свойствами для организма.
Этот овощ богат клетчаткой, которая очень полезна для кишечника. А здоровый кишечник – залог крепкого иммунитета. Также в
тыкве содержатся витамины группы В, А, С, Е, РР, Т, каротин. Однако, и здесь
нужна мера. Сахара в тыкве тоже достаточно. Поэтому тем, у кого есть вопросы к
сладким продуктам, нужно быть аккуратнее в ее потреблении.
Диетологи рекомендуют присмотреться к кабачкам – родственникам
тыквы. В них есть такие микроэлементы как железо, магний цинк. Еще в кабачках
много витаминов группы В, А и Е, – сообщает
В период первых холодов согреться помогут горячие супы, травяные
чаи. Важные для борьбы с вирусами антиоксиданты содержатся в травах,
шиповнике, сливах, винограде, яблоках.
Еще один осенний рекордсмен по наличию антиоксидантов – это капуста.
Любая: от белокачанной до брюссельской поможет укрепить
иммунитет и не разболеться в сезон простуд. К тому же в капусте содержатся
соединения, которые защищают организм от развития раковых клеток, снижают
уровень «плохого холестерина» в крови.