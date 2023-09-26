В Петушках у местного жителя похитили сотовый телефон и банковскую карту.

В Петушках у местного жителя похитили сотовый телефон и банковскую карту. Об этом сообщила пресс-служба .Потерпевший поведал полицейским, как к нему в квартиру пришёл неизвестный мужчина. Незнакомец сказал, что ошибся адресом, извинился, а на прощание даже обнял хозяина. А после житель Петушков понял, что из кармана брюк исчез мобильник с вложенной в чехол картой. Ущерб составил свыше 6 тыс. рублей.Правоохранители оперативно вышли на след подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый житель Покрова. Мужчину задержали, и на допросе он во всём сознался. Телефон гражданин продал, а карту выбросил. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.