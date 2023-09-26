Преподаватель школы №1 города Гусь-Хрустальный Артём Гусев стал победителем Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».

Преподаватель школы № 1 города Гусь-Хрустальный Артём Гусев стал победителем Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».Артем Гусев занимается педагогической деятельностью пять лет. Вместе с учениками он ищет новые формы изучения родного языка и литературы и делает акцент на личностном развитии своих учеников.«Поздравляю Артема Гусева с победой и признанием его таланта. Желаю учителю дальнейших успехов», — отметил достижение преподавателя депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.