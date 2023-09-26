Ушёл из жизни ветеран прокуратуры Владимирской области Андрей Абрамов.

Ушёл из жизни ветеран прокуратуры Владимирской области Андрей Абрамов. Мужчина умер 23 сентября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба .Андрей Михайлович служил в органах прокуратуры с 1978 года. Мужчина прошёл непростой путь от стажёра до назначения в 1989 году на должность Собинского межрайонного прокурора. На пенсию Андрей Абрамов вышел в 1998 году, но почти сразу же вернулся на любимую работу.«Андрея Михайловича всегда отличали повышенное чувство справедливости, отзывчивость к чужой беде. Именно по этой причине он выбрал профессию прокурора», – отмечают коллеги.Ветерана не стало на 71-м году жизни.