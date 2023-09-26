В 2023 году больницы Владимирской области получили 468 единиц медоборудования 468 единиц...

В 2023 году больницы Владимирской области получили 468 единиц медоборудования468 единиц медоборудования получили в этом году больницы Владимирской области в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».На закупку пошло 94 миллиона рублей. Большая часть оборудования отправилась в новые ФАПы- это автоматические дефибрилляторы, портативные электрокардиографы, тонометры, фонендоскопы, кислородные ингаляторы, анализаторы уровня сахара в крови.