До конца текущего года в Александрове и Гусь-Хрустальном заработают новые котельные.

До конца текущего года в Александрове и Гусь-Хрустальном заработают новые котельные. Об этом губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил .В настоящий момент в этих городах идёт масштабная модернизация теплового хозяйства. Так, в Александрове уже начали функционировать 4 современные котельные, а к декабрю 2023 года предполагается запустить ещё 4 подобных объекта. В следующем году собираются ввести в эксплуатацию три котельные.На модернизацию системы теплоснабжения Гусь-Хрустального направлено порядка миллиарда рублей. Работы вышли на финальную стадию. Здесь должны быть запущены 4 новые блочно-модульные котельные.