В Арбитражном суде Владимирской области начались слушания по делу о гибели пятилетнего Тимофея...

В Арбитражном суде Владимирской области начались слушания по делу о гибели пятилетнего Тимофея Малыгина.В областном арбитражном суде состоялось слушание по делу о гибели пятилетнего Тимофея Малыгина. Заявитель-областная детская клиническая больница. В лечебном учреждении отказываются платить компенсацию в 18 тысяч рублей из-за не оказанной вовремя медицинской помощи.Лидия Малыгина, мать погибшего Тимофея Малыгина:- В ОДКБ, заместитель их мне сказала: для чего ты всё это делаешь, для чего ты хочешь пойти на суд, ты захотела денег. Они меня уже обвиняют, что я хочу какие-то с них деньги, хотя я никаких заявлений не писала. Я хочу, чтобы восторжествовала справедливость. Чтобы были все наказаны, кто причастен к смерти моего ребёнка.На заседание прибыли мать погибшего мальчика и её адвокат, представители ОДКБ, фонда ОМС и московский эксперт Росздравнадзора.Напомним, мальчик скончался в больнице 19 октября прошлого года. Официальная причина: поражение почек из-за развившейся бактериальной инфекции. Но его мать, Лидия Малыгина убеждена: причиной смерти ее ребенка стала врачебная халатность. Алексей Старченко, член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре уверен: представители больницы просто затягивают дело. К тому же в нем много несостыковок. К примеру, история болезни была открыта не в тот час, когда Лидия с сыном впервые попали к врачу.Алексей Старченко, член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре:- Ваш стационарный случай начался в 4 утра, вы просто его нагло не оформили стационарным случаем. Вы его сделали искусственно амбулаторным, потому что ваш неграмотный доктор отфутболил больного. Какой диагноз он установил. Или никакого не установил диагноза. Скажите суду правду!Из-за вновь появившихся уточнений, рассмотрение дела перенесли на пятницу. Мы будем следить за развитием этой ситуации.