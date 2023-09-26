Пожар вспыхнул в доме №5 на 1-ом Сосенском проезде. Вызов поступил в МЧС вечером 25 сентября. Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило крышу дома. В борьбе с огнем участвовали 21

Пожар вспыхнул в доме №5 на 1-ом Сосенском проезде. Вызов поступил в МЧС вечером 25 сентября. Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило крышу дома. В борьбе с огнем участвовали 21 спасатель и 6 единиц техники, сообщили в тревожном ведомстве. К счастью, пожар площадью 224 квадратных метра удалось потушить. Никто не пострадал. Причину возгорания