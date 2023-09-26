В Киржаче прошел общегородской праздник Первый в России кластер производителей климатического...

В Киржаче прошел общегородской праздникПервый в России кластер производителей климатического оборудования, технопарк "Русклимат Иксэл" отметил свое десятилетие. В Киржаче прошел общегородской праздник.Центр торжеств, стадион "Торпедо", встречает гостей. В честь десятилетия технопарка "Русклимат Иксэл" в Киржаче организовали грандиозный праздник. В шоу - программе - звезды: поп - группа IOWA, кавер группа Романофф Шоу и Челси. Хэдлайнер – рок-группа Земляне. Для маленьких гостей бесплатные аттракционы, мастер классы.Сергей Богданов, гость праздника:- Для меня это большой праздник, во вторых это просто веселье для маленьких детей и в целом все просто классно. Просто хорошее настроение, все классно и больше позитива. Я желаю всем того же самого.В программе так же сложнейшие трюки в воздухе - воркаут- команда из Ярославля.Никита Кудрявцев, воркаутер:- Приходится пройти много падений и расстройств, порой перебороть себя, после очередного падения, но так как мы любим это дело, нам это дается достаточно легко и даже те же неудачи приносят нам удовольствие.Компания "Русклимат" многое делает для процветания города, активно участвует в благоустройстве. Для резидентов Технопарка построен жилой комплекс "Грин лайт" с высокотехнологичной системой "Умный дом" и первые жильцы уже получили ключи от своих квартир.Михаил Тимошенко, председатель Совета директоров ТПХ "Русклимат":- Большинство наших сотрудников, которые движутся на территории Технопарка - это жители города Киржач. И этот праздник для наших сотрудников, для жителей города Киржач, для нашей малой Родины. Ближайшие три - пять лет, уверен - мы сделаем его самым красивым городом для своих жителей.Благоустроена общественно - деловая зона на территории Больничного проезда, первыми ее смогли оценить юные спортсмены по лыжероллерному спорту. Уютным стало и дворОвое пространство,готовится к монтажу спортивно-игровой парк с всесезонными тренажерами. Заложен первый камень современного многоквартирного дома "Грин лайт 2". Уже начато строительство школы единоборств, а в ближайших планах – и нового физкультурно – оздоровительного комплекса.Полина Лаптева, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".