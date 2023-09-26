В конце города в этих городах планируется открытие семейных многофункциональных центров. Около тысячи семей в год смогут обратиться туда за социальной, психологической или юридической

В конце города в этих городах планируется открытие семейных многофункциональных центров. Около тысячи семей в год смогут обратиться туда за социальной, психологической или юридической помощью, сообщает пресс-служба правительства региона. Сотрудниками МФЦ будут юристы, психологи, специалисты по соцработе, которые проанализируют ситуацию, подберут индивидуально программу предоставления услуг, а также предоставят социальное сопровождение и консультации. Любовь Кукушкина, министр