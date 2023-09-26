В Коврове открылась стоматология Первого клинического медицинского центра
Существенно сократить...
В Коврове открылась стоматология Первого клинического медицинского центра
Существенно сократить количество визитов и время пребывания в кресле врача. В Коврове открылся стоматологический центр "Первого КМЦ". Подробности далее.
- Начинаем от полноценной консультации всех специалистов и дальше пациента ведем на каждом из этапов.
В стоматологии Первого клинического медицинского центра в Коврове используется принцип полного цикла. Здесь можно получить самый широкий спектр услуг от профилактического осмотра и гигиенической чистки до лечения кариеса, операций под наркозом для взрослых и детей, сложной челюстно-лицевой хирургии.
Ольга Финохина, руководитель стоматологического центра "Первого КМЦ":
- Центр рассчитан как на детей, так и на взрослых. Для детей мы предлагаем лечение и удаление как молочных так и постоянных зубов, также ортодонтическое лечение то есть исправление прикуса в любом возрасте.
Лучшие специалисты со всех регионов России всегда подбирают для пациентов оптимальные схемы лечения. Все процедуры и операции выполняются на новейшем оборудовании, и на сегодня это самая большая стоматология в Коврове, говорит генеральный директор "Первого клинического медицинского центра" Александр Лисин.
Александр Лисин, генеральный директор ООО "Первый КМЦ":
- Все кабинеты где будет проводиться наркоз выполнены по стандартам операционных соответственно с профессиональными врачами анестезиологами и всем возможным медоборудованием, которое только есть.
Комплексный подход в лечении многих стоматологических заболеваний позволит предотвратить развитие осложнений и надолго сохранить здоровье зубов.
Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"