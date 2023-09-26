Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев. Подарок будет состоять из 13-ти позиций, включая поздравительную открытку и упаковку. Напомним, закон о «корзинке

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев. Подарок будет состоять из 13-ти позиций, включая поздравительную открытку и упаковку. Напомним, закон о «корзинке новорожденного» депутаты Заксобрания приняли в июле этого года. Начиная с 1 октября, родителям малышей во Владимирской области, при выписке из роддома будут дарить подарки. В набор войдут следующие вещи: Подогреватель для детского питания Детское