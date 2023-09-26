Жена Брюса Уиллиса сообщила, что актеру становится хуже.

Жена Брюса Уиллиса сообщила,что актеру становится хуже.В 2022 году Брюс Уиллис объявил о завершении актерскойкарьеры — в последнее время ходилислухи, что актеру с трудом дается его работа вследствие возрастных измененийголовного мозга, эту информацию подтвердили его родные.В начале же 2023 годазвезде Голливуда диагностировали лобно-височную деменцию, симптомы которойвключают афазию — расстройство речи. Заболевание редкое, прогрессирующее инеизлечимое: обычно от постановки диагноза до смерти проходит около шести лет. Стало быть, страшная болезнь попросту убивает звезду Голливуда.К слову, помимо проблем с восприятием и производством речи, прилобно-височной деменции происходит распад личности, сопровождаемый нарушениемповедения и развитием слабоумия. По словам 45-летней супруги актера Эммы Хэмминг, он уже,вероятнее всего, существует в какой-то другой реальности и очень редко узнаетблизких. Тем похвальнее мужество родных, которые продолжают о заботиться о находящемся в тяжелом состоянии Уиллисе.Хемминг не может сдержать слез, подчеркивая, чтодеменция — это действительно семейное заболевание, затрагивающее каждого членасемейства. У Брюса Уиллиса и его супруги растут две дочери — одной 11 лет, другой – восемь, и они уженаучились жить с осознанием, что их отец, по сути, уже не здесь и медленноугасает.