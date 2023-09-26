Жена Брюса Уиллиса сообщила,
что актеру становится хуже.
Жена Брюса Уиллиса сообщила,
что актеру становится хуже.
В 2022 году Брюс Уиллис объявил о завершении актерской
карьеры — в последнее время ходили
слухи, что актеру с трудом дается его работа вследствие возрастных изменений
головного мозга, эту информацию подтвердили его родные.
В начале же 2023 года
звезде Голливуда диагностировали лобно-височную деменцию, симптомы которой
включают афазию — расстройство речи. Заболевание редкое, прогрессирующее и
неизлечимое: обычно от постановки диагноза до смерти проходит около шести лет. Стало быть, страшная болезнь попросту убивает звезду Голливуда.
К слову, помимо проблем с восприятием и производством речи, при
лобно-височной деменции происходит распад личности, сопровождаемый нарушением
поведения и развитием слабоумия. По словам 45-летней супруги актера Эммы Хэмминг, он уже,
вероятнее всего, существует в какой-то другой реальности и очень редко узнает
близких. Тем похвальнее мужество родных, которые продолжают о заботиться о находящемся в тяжелом состоянии Уиллисе.
Хемминг не может сдержать слез, подчеркивая, что
деменция — это действительно семейное заболевание, затрагивающее каждого члена
семейства. У Брюса Уиллиса и его супруги растут две дочери — одной 11 лет, другой – восемь, и они уже
научились жить с осознанием, что их отец, по сути, уже не здесь и медленно
угасает.