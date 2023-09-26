Специалисты восстановили 5 километров автодороги «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский».

Специалисты восстановили 5 километров автодороги «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский». Об этом сообщила пресс-служба .Ремонтные работы проходили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На проезжей части поменяли асфальтобетонное покрытие, были укреплены обочины трассы и проведена планировка откосов.Всего же в 2023 году благодаря нацпроекту удалось починить 16 км дорог в Юрьев-Польском районе.