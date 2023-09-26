Народный артист России Анатолий Васильев снялся в первых четырех сезонах сериала Сваты, однако потом покинул проект. Недавно актер объяснил почему.

Народный артист России Анатолий Васильев снялся в первых четырех сезонах сериала "Сваты", однако потом покинул проект. Недавно актер объяснил почему.В пятом сезоне сериала "Сваты" персонажа, которого играл Анатолий Васильев, решили в прямом смысле похоронить из-за отказа актера сниматься дальше. Такой поступок шокировал поклонников полюбившейся истории про дедушек и бабушек, поэтому зрители требовали от артиста объяснений. Вскоре он заявил, что ему стало просто неинтересно.Но недавно Васильев ответил на вопрос о причине его ухода из "Сватов" более развернуто. В интервью артист сообщил, что выступал против направления, которое выбрали сценаристы сериала. Анатолий Александрович хотел, чтобы "Сваты" стали более глубокой историей, и не разделял стремления авторов к вводу большого количества новых персонажей.Последней каплей для Васильева стали слова одного из зрителей "Сватов". По словам артиста, поклонник признался, что смотрит сериал "под пивко". Это разозлило Анатолия Александровича, поэтому он в очередной раз попытался направить проект в другое русло, но, потерпев неудачу, просто ушел.Судя по словам Александра Васильева, других звезд "Сватов" все устраивало. И Федор Добронравов, и Татьяна Кравченко, и Людмила Артемьева были довольны съемочным процессом, поэтому с удовольствием возвращались на площадку.