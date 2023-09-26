Конкурс проводится в формате онлайн. Организаторы обещают сплотить детей, мам, пап, бабушек и дедушек, которые вместе поборются за 5 миллионов рублей. И таких денежных призов – целых 30!

Конкурс проводится в формате онлайн. Организаторы обещают сплотить детей, мам, пап, бабушек и дедушек, которые вместе поборются за 5 миллионов рублей. И таких денежных призов – целых 30! Чтобы принять участие в конкурсе, нужно собрать команду из 4 и более родственников. В нее должны быть обязательно включены представители не менее трех поколений. Самый младший участник