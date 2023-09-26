Чемпионат прошел в Мурманске. Участники соревновались в в трех дисциплинах: “Лонг”, “Кросс-классика-общий старт” и “3х этапная эстафета”. Владимирские спортсменки

Чемпионат прошел в Мурманске. Участники соревновались в в трех дисциплинах: “Лонг”, “Кросс-классика-общий старт” и “3х этапная эстафета”. Владимирские спортсменки отличились большим количеством золотых наград. Вероника Калинина заняла первое место во всех трех дисциплинах. Анастасия Рудная завоевала два “золота” и одно “серебро”. Еще одно “золото” взяла Олеся Гладилкина. Таким образом спортсменки завоевали первое место в общекомандном