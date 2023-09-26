Строители из Суздальского района Владимирской области закончили работы в дошкольном образовательном учреждении Докучаевска.

Строители из Суздальского района Владимирской области закончили работы в дошкольном образовательном учреждении Докучаевска. Об этом 25 сентября проинформировала пресс-служба .Наши земляки разобрали старые веранды детского сада, а на их месте установили новые конструкции. Кроме того, бригада суздальских специалистов оборудовала игровые площадки для ребят подшефного города.«Прогулочная зона получилась удобной, красивой и безопасной», – говорится в сообщении ведомства.