Владимирский приют Дорога добра ищет заботливого хозяина для доброй и ласковой кошки И наша...

Владимирский приют "Дорога добра" ищет заботливого хозяина для доброй и ласковой кошкиИ наша традиционная рубрика "Хочу домой!". О питомцах, которые живут с волонтерами в ожидании своего хозяина.Писать в Viber по номеру: 8-905-610-41-57Имени у этой одиночки с грустными глазами пока нет. Прежнее осталось в прошлом - вместе с неблагополучной семьей. Соседи рассказали волонтерам, что старые хозяева кормили кошку плохо, нередко животному приходилось искать себе еду самостоятельно. Забрали слабого питомца с улицы и вновь "поставили на лапы" добровольцы из Владимира. Теперь анализы у нее хорошие, пушистая обработана и обучена хорошим манерам.Информация по телефону и в сообществе приюта "Дорога добра" ВКонтакте.