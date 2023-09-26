В «Играх патриотов», которые состоялись в минувшие выходные на городском пляже Владимира, приняли участие 355 спортсменов из 47 городов России.

В «Играх патриотов», которые состоялись в минувшие выходные на городском пляже Владимира, приняли участие 355 спортсменов из 47 городов России. Об этом сообщила пресс-служба .Мероприятие проходило на берегу Клязьмы. Участники бежали дистанцию в 6 километров по пересечённой местности и грязи. На пути атлетам пришлось преодолевать два десятка сложных препятствий.Как отметила исполняющая обязанности министра физкультуры и спорта 33-го региона Наталья Федорова, с каждым годом в гонке соревнуются всё больше граждан, решивших проверить себя на прочность и встретиться с достойными соперниками.