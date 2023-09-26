Во Владимире лишили родительских прав отца и мать шестерых детей. Октябрьским районный судом...

Во Владимире лишили родительских прав отца и мать шестерых детей.Октябрьским районный судом удовлетворены требования Управления образования администрации города Владимира о лишении родительских прав и о взыскании алиментов в отношении матери и отца троих несовершеннолетних детей, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Ранее эти родители уже были лишены родительских прав в отношении своих других троих детей, отметили в ходе судебного заседания.Установлено, что дети были предоставлены сами себе, родители не осуществляли за ними должный контроль, дети проживали в жилом доме, в котором отсутствовал газ, вода и электричество.То есть, не изменили отношения к своим родительским обязанностям после предыдущего решения и предупреждения со стороны Октябрьского райсуда.Фото: https://www.pxfuel.com