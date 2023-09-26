Во Владимире подводят итоги областного конкура «Самая красивая деревня» Сегодня во Владимире...

Во Владимире подводят итоги областного конкура «Самая красивая деревня»Сегодня во Владимире назовут победителей областного конкура «Самая красивая деревня». Кто в этом году претендует на это звание? О достопримечательностях сел и деревень тридцать третьего региона расскажет Федор Лалакин.Гостей села Заречья встречали заливные луга и колоритные просторы, а также Гордость Заречья - единственный в России Музей истории шелкового бархатного ткачества. Именно отсюда берет начало этот промысел на владимирской земле.- Считается, что вот это дом, наверное, среди первых домов фабрикантов - шелковиков построили. Это самое лучшее место в Заречье: первая линия, смамое близкое расстояние к реке, на горе, красивое расположение.На берегу реки возвышается колокольня Церкви Казанской иконы Божией матери. Центр притяжения жителей Заречья - местный стадион. Здесь регулярно проходят спортивные соревнования. А еще сельский дом культуры. В случае победы в конкурсе, в планах жителей- отремонтировать здание.Каждую весну клязьменский разлив отрезает деревни Палкино и Козлово от большой земли. И они живут автономно, по своим обычаям. Жители ходят в лес, занимаются ремеслом, подсобным хозяйством. А сельскую историческую память хранит начальная школаМария Кузина, директор начальной школы:- Пока жива школа - живо село.Лицо деревни должно быть красивым. Беда сегодняшних сел - глухие заборы из металлопрофиля. В Палкине их немного. Поэтому можно увидеть плоды деревенского творчества: цветники, резные наличники, дизайнерская, как сейчас говорят, мебель и прочие малые скульптурные формы.Недостатки есть повсюду,мы о них не говорим!О хорошем петь мы будем,За деревню - постоим!Общественная жизнь в Майском держится на трех китах. Первый - поселковый дом культуры. Там недавно завершился ремонт фойе, и сотрудники, полные энтузиазма, развернули бурную деятельность.- Меня зовут Рогозина Алена Сергеевна, я работник Дома культуры поселка Майский, являюсь руководителем студии "Ремесла из сундука"Второй - строящийся рядом Покровский храм, его двери будут открыты для прихожан круглый год. Третий - ФАП отремонтированный и оснащенный Очередей нет - специалисты приезжают регулярно. Фельдшеры - знают всех своих пациентов, как родных. Жители активно украшают село цветами, чтобы все цвело, оправдывая название поселка- Сажаем все под наряд, чтобы все цвело.Конкурс стартовал в июне этого года. Его участниками стали 73 населенных пункта региона. Организационный комитет уже провел заключительное заседание. Жюри обменялись впечатлениями, обсудили претендентов в разных номинациях.Вячеслав Картухин, председатель оргкомитета конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области»:- Все члены оргкомитета отмечают большую активность, очень серьезную подготовку и маленьких населенных пунктов и больших, и каждый старается принести что-то новое.Борьба за титул «Самой красивой деревни Владимирской области» получилась напряженной.Итоги огласят на торжественной церемонии 26 сентября.Федор Лалакин, Андрей Николаев, Полина Лаптева и Алексей Ковалев "Вести-Владимир".