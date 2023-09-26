Во Владимире подводят итоги областного конкура «Самая красивая деревня»
Сегодня во Владимире...
Во Владимире подводят итоги областного конкура «Самая красивая деревня»
Сегодня во Владимире назовут победителей областного конкура «Самая красивая деревня». Кто в этом году претендует на это звание? О достопримечательностях сел и деревень тридцать третьего региона расскажет Федор Лалакин.
Гостей села Заречья встречали заливные луга и колоритные просторы, а также Гордость Заречья - единственный в России Музей истории шелкового бархатного ткачества. Именно отсюда берет начало этот промысел на владимирской земле.
- Считается, что вот это дом, наверное, среди первых домов фабрикантов - шелковиков построили. Это самое лучшее место в Заречье: первая линия, смамое близкое расстояние к реке, на горе, красивое расположение.
На берегу реки возвышается колокольня Церкви Казанской иконы Божией матери. Центр притяжения жителей Заречья - местный стадион. Здесь регулярно проходят спортивные соревнования. А еще сельский дом культуры. В случае победы в конкурсе, в планах жителей- отремонтировать здание.
Каждую весну клязьменский разлив отрезает деревни Палкино и Козлово от большой земли. И они живут автономно, по своим обычаям. Жители ходят в лес, занимаются ремеслом, подсобным хозяйством. А сельскую историческую память хранит начальная школа
Мария Кузина, директор начальной школы:
- Пока жива школа - живо село.
Лицо деревни должно быть красивым. Беда сегодняшних сел - глухие заборы из металлопрофиля. В Палкине их немного. Поэтому можно увидеть плоды деревенского творчества: цветники, резные наличники, дизайнерская, как сейчас говорят, мебель и прочие малые скульптурные формы.
Недостатки есть повсюду,
мы о них не говорим!
О хорошем петь мы будем,
За деревню - постоим!
Общественная жизнь в Майском держится на трех китах. Первый - поселковый дом культуры. Там недавно завершился ремонт фойе, и сотрудники, полные энтузиазма, развернули бурную деятельность.
- Меня зовут Рогозина Алена Сергеевна, я работник Дома культуры поселка Майский, являюсь руководителем студии "Ремесла из сундука"
Второй - строящийся рядом Покровский храм, его двери будут открыты для прихожан круглый год. Третий - ФАП отремонтированный и оснащенный Очередей нет - специалисты приезжают регулярно. Фельдшеры - знают всех своих пациентов, как родных. Жители активно украшают село цветами, чтобы все цвело, оправдывая название поселка
- Сажаем все под наряд, чтобы все цвело.
Конкурс стартовал в июне этого года. Его участниками стали 73 населенных пункта региона. Организационный комитет уже провел заключительное заседание. Жюри обменялись впечатлениями, обсудили претендентов в разных номинациях.
Вячеслав Картухин, председатель оргкомитета конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области»:
- Все члены оргкомитета отмечают большую активность, очень серьезную подготовку и маленьких населенных пунктов и больших, и каждый старается принести что-то новое.
Борьба за титул «Самой красивой деревни Владимирской области» получилась напряженной.
Итоги огласят на торжественной церемонии 26 сентября.
Федор Лалакин, Андрей Николаев, Полина Лаптева и Алексей Ковалев "Вести-Владимир".