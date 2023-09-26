Во Владимире прошла благотворительная акция Белый цветок Большую ярмарку организовали ученики...

Во Владимире прошла благотворительная акция "Белый цветок"Большую ярмарку организовали ученики пятнадцати воскресных школ и волонтеры. Подробности - у Александры Лебедиковой.- Славный путь Державной Руси воскреси, Господь, воскреси!Церковные песнопения и корзинки с белыми цветами. В последнее воскресенье сентября территория Княгининского монастыря превратилась в большую ярмарку. Сегодня здесь проводят благотворительную акцию "Белый цветок" - это праздник с большой историей.Ирина Антамонова, старшая сестра Свято-Георгиевского Сестричества:- Вообще акция очень старая, древняя - еще царская семья собирала такие благотворительные акции, дни цветов во время Русско-Японской войны и когда была эпидемия туберкулеза. Взращивали у людей милосердие.Как и прежде одна из главных целей акции - нравственное воспитание. Иван и Ксения - приехали из Суздаля. На праздник они привезли премьерный спектакль собственного кукольного театра. Он о добром и вечном - говорят супруги. Представление знакомит юных зрителей с библейским сюжетом.- У меня сундук монет- А простого счастья нет?Ксения Варнавская, актриса кукольного театра:- Как раз в этом году поставили спектакль "Как Христос по Руст странствовал. Написал пьесу В.Г. Миодушевский. Недавно у него была годовщина как раз. Мы это знаем и хотелось бы даже сегодняшнее вот это наше участие посвятить памяти сказочника.Иван Колесов, актер кукольного театра:- Каждый каждый из нашей усадьбы уходит с подарком. А подарки такие-очень простые, душевные: в одном кармане лежит всегда улыбка, а в другом кармане хорошее настроение.Почти все изделия на прилавках - ручная работа - говорят организаторы. Эти поделки создавали ученики воскресных школ и волонтеры. Для многих из них участие в акции - не только способ помочь другим, но и возможность обрести новых друзей.Полина Войтенко, ученица православной гимназии г.Владимира:- Такие мероприятия помогают молодежи сблизиться - мы же контактируем. Для нас это опыт. В данном случае опыт продажи, опыт волонтерства.Творческие мастер-классы, показ фильмов, вкусные угощения. Каждый, кто пришел на ярмарку - нашел что-то для себя.Надежда Зарубина, прихожанка:- Мы как раз накануне с детьми прочитали книгу "Праздник белого цветка". Были впечатлены и мы очень рады, что у нас тоже проходит эта акция. Мы приобрели книжки. Книжки для детей: вот цесаревич Алексей и Елизавета Федоровна и я для себя взяла вот такая уникальная книжка "Царская семья на Владимирской земле" такой нигде не видела.Все собранные средства пойдут на помощь раненым в СВО - говорят организаторы акции. И благодарят тех, кто присоединился к важному общему делу.Александра Лебедикова, Александр Чунаев, "Вести-Владимир"