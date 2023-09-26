Кроме того, тепло пустят и в другие учреждения и организации, которые оказывают какие-либо услуги населению. Об этом сообщил Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале. По словам мэра областной

Кроме того, тепло пустят и в другие учреждения и организации, которые оказывают какие-либо услуги населению. Об этом сообщил Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале. По словам мэра областной столицы, готовность к отопительному сезону в объектах социальной сферы — 100%. К слову, в некоторых районах Владимирской области тепло в соцучреждения подали еще неделю назад. О том, когда