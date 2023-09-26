Во Владимирской области будут судить мать утонувшего в пруду ребенка. Следственными органами...

Во Владимирской области будут судить мать утонувшего в пруду ребенка.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области установлено, что В Юрьев-Польском в июле 2023 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения вместе с двумя малолетними детьми и знакомой пришла к пруду, не оборудованному для купания.Зная о том, что 9-летний сын не умеет плавать и в силу малолетнего возраста нуждается в постоянном контроле, будучи осведомленной о значительной глубине пруда и неровном рельефе дна, женщина стала купаться, оставив детей на берегу.В результате мальчик зашел в водоем и утонул.Собранные следственными органами доказательства признаны достаточными для утверждения прокурором обвинительного заключения.Фото создано нейросетью