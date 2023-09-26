Асфальт обновили на трассах, проходящих до школ, спортобъектов, религиозных святынь, достопримечательностей. Кроме ремонта покрытия, на дорогах благоустроили съезды и заездные карманы,

Асфальт обновили на трассах, проходящих до школ, спортобъектов, религиозных святынь, достопримечательностей. Кроме ремонта покрытия, на дорогах благоустроили съезды и заездные карманы, укрепили обочины, остановки, поставили дорожные знаки и нанесли разметку. Как сообщает пресс-служба Владупрадора, дорожные работы полностью закончены в Петушинском, Гусь-Хрустальном, Судогодском и Муромском районах, а еще во Владимире, Судогде, Суздале, Камешкове, Собинке, Лакинске, Юрьев-Польском,