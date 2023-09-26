Во Владимирской области возвратят к жизни палаты эпохи допетровской Руси. Секцией «Архитектура и...

Во Владимирской области возвратят к жизни палаты эпохи допетровской Руси.Секцией «Архитектура и градостроительство» научно-экспертного совета по вопросам сохранения культурного наследия при Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области рассмотрен эскизный проект реставрации.Палаты купцов Кармановых (Белова) конца XVII- начала XVIII веков в Гороховце - подлинный образец однопалатного посадского жилого дома. Это очень редкий тип каменной гражданской постройки рубежа XVII-XVIII вв. дело в том, что как раз в это время Петр I запретил в России каменное строительство везде, кроме Петербурга. тамим образом он решил ускорить строительство своей новой столицы. До наших дней в России дошло порядка двух десятков подобных зданий. Причем, едва ли не половина из них находится в Гороховце.Долгое время объект находится в неприглядном виде, состояние его архитектурных и конструктивных элементов признается неудовлетворительным, отдельных участков аварийным. Первоначальный вид значительно изменился в результате ряда переделок – разборки крыльца, деревянной двухэтажной пристройки (состоящей из сеней на втором этаже и кладовой на первом), тесовой кровли, печи, расширения оконных и дверных проемов, отмечает охранное ведомство.Однако собственник разработал комплексный проект реставрации памятника, организовал раскопки и привлек квалифицированную реставрационную организацию, сообщила пресс-служба Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области.Экспертами отмечен высокий профессиональный уровень представленной проектной документации, соответствующий принципам научной реставрации. Ими рекомендовано дополнить проектные решения по форме крыши, входной группе, оконным и дверным проемам обоснованными материалами натурных и историко-архивных исследований и повторно рассмотреть данную документацию.В результате будущей реставрации палат купцов Кармановых (Белова) Гороховец фактически вновь обретет настоящее архитектурное сокровище допетровской Руси.Фото: пресс-служба Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области.