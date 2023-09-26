Во Владимирской области врачи проведут выездную диспансеризацию на селе. Медработники из 19...

Во Владимирской области врачи проведут выездную диспансеризацию на селе.Медработники из 19 учреждений здравоохранения области проведут диспансеризацию и профосмотры сельского населения в 257 населенных пунктах в октябре. Для этого задействуют 30 передвижных ФАПа, флюорографа, маммографа, педиатрических комплекса.Графики выездов мобильных комплексов с указанием населенных пунктов:Александровская ДРБhttps://clck.ru/35rxmZАлександровская РБhttps://clck.ru/35rxmahttps://clck.ru/35rxmbhttps://clck.ru/35rxmdhttps://clck.ru/35rxmgВязниковская РБhttps://clck.ru/35rxmhГусь-Хрустальная ЦРБhttps://clck.ru/35rxmjhttps://clck.ru/35rxmkhttps://clck.ru/35rxmmГороховецкая ЦРБhttps://clck.ru/35rxmoКамешковская ЦРБhttps://clck.ru/35rxmpКиржачская РБhttps://clck.ru/35rxmqКольчугинская ЦРБhttps://clck.ru/35rxmsКовровская РБhttps://clck.ru/35rxmuМеленковская ЦРБhttps://clck.ru/35rxmvhttps://clck.ru/35rxmwМуромская ЦРБhttps://clck.ru/35rxmxhttps://clck.ru/35rxmzМуромская детская РБhttps://clck.ru/35rxn4Петушинская РБhttps://clck.ru/35rxn6Селивановская РБhttps://clck.ru/35rxn7Собинская РБhttps://clck.ru/35rxn8Судогодская ЦРБhttps://clck.ru/35rxnAhttps://clck.ru/35rxnBСуздальская РБhttps://clck.ru/35rxnCЮрьев- Польская ЦРБhttps://clck.ru/35rxnDhttps://clck.ru/35rxnFЦентр специализированной фтизиопульмонологической помощиhttps://clck.ru/35rxnGФото: https://www.pxfuel.com