Во владимирском детском саду обнаружили мертвых дроздов, детсад продезинфицировали.
Тревожный...
Во владимирском детском саду обнаружили мертвых дроздов, детсад продезинфицировали.
Тревожный сигнал поступил в "Центр ветеринарии Владимирской области" - на территории детсада №5 во Владимире обнаружили множество мертвых птиц.
Специалистами трупы дроздов направлены во "Владимирскую областную ветеринарную лабораторию " для исследования на наличие вируса высокопатогенного гриппа птиц.
Однако птичьего гриппа у них не обнаружено, сообщила пресс- служба "Центра ветеринарии Владимирской области"
На всякий случай, территория детского сада была продезинфицирована.
Фото: https://www.pxfuel.com/en