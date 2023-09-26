Во владимирском детском саду обнаружили мертвых дроздов, детсад продезинфицировали. Тревожный...

Во владимирском детском саду обнаружили мертвых дроздов, детсад продезинфицировали.Тревожный сигнал поступил в "Центр ветеринарии Владимирской области" - на территории детсада №5 во Владимире обнаружили множество мертвых птиц.Специалистами трупы дроздов направлены во "Владимирскую областную ветеринарную лабораторию " для исследования на наличие вируса высокопатогенного гриппа птиц.Однако птичьего гриппа у них не обнаружено, сообщила пресс- служба "Центра ветеринарии Владимирской области"На всякий случай, территория детского сада была продезинфицирована.Фото: https://www.pxfuel.com/en