Народный артист России уверен, что остановиться – значит, сделать первый шаг к смерти. Григорий Лепс поделился рецептом своих успехов.

Народный артист России уверен, что остановиться – значит,сделать первый шаг к смерти. Григорий Лепс поделился рецептом своих успехов.На днях Григорий Лепс стал гостем фестиваля молодого искусства "Таврида.Арт" в Крыму, где и поделился опытом с юным поколением. По его словам, главныйи, по сути, единственный путь к достижению успеха в чем бы то ни было — этодолгий, упорный и непрерывный труд."Прежде всего, это пятая точка. […] Сидишь на ней и делаешьсвое дело", — цитирует Григория Лепса .Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" глубоко убежден, чточем бы человек ни занимался, будь то музыка, литература, спорт или какое-либоиное направление, самое главное — постоянно работать, делать свое дело.Что же касается перерывов, пауз, то, по мнению ГригорияЛепса, это практически первый шаг к смерти. Поэтому 61-летний артист пока отказывается уходить со сцены. По его словам, в современном темпе жизни стоитлишь на секунду остановиться, и практически тут же про тебя все забудут, словно и не существовало тебя никогда. Певец советует всем не обращать вниманияна стороннее мнение и уверенно следовать по своему пути.Григорий Лепс уверен, что человек, стремящийся к успеху ипридерживающийся этих простых, казалось бы, принципов, непременно добьетсявсего, чего пожелает. Следует отметить, что сам певец после развода двухлетнейдавности стал работать буквально на износ — что подтверждает продюсер ПавелРудченко. К сожалению, и на физическом, и на психическом здоровье ГригорияЛепса это сказывается не слишком хорошо.