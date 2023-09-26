Имя певицы нередко фигурирует в печальных заметках СМИ.

Имя певицы нередко фигурирует в печальных заметках СМИ.Летом ходили слухи о разводе знаменитости с Константином Меладзе. После переезда в Европумузыкальная карьера артистки оказалась на задворках местных звезд. Целая череда неудач преследует бывшую солистку "ВИА Гра" Веру Брежневу.Певица всестарается стать "своей" на Западе, но очевидно, что это у нее не получается.Сколько бы ни кричала она о своей индифферентности, все равно насквозь пропиталась русским духом, живя и зарабатывая в России.В добавок ко всему на ее концертах случаются непредвиденныеконфузы. За что поплатилась сбежавшая Вера Брежнева на одном из своих последних концертов?Видимо все за то же – ничему жизнь не учит.Совсем недавно в Сеть попало видео, где артистка случайносебя разоблачила. Ее "фанерное" пение стало очевидным для зрителей. Блондинкаспоткнулась, упала, микрофон вывалился из рук, но голос, записанный с музыкальнойдорожкой, продолжил звучать, – как пишет .Ну и волшебство! Вера Брежнева сдала себя с потрохами. Только слушатели, видимо, такому чуду былине рады.В одной из песен звезда хвалилась, что "знаетпароль и видит ориентир". Однако, последние события ее жизни все большедоказывают обратное. Пароли и ключи, для того чтобы вернуть былую славу в России, блондинка из "ВИА Гра" давно потеряла. Ачто с ориентиром?Похоже, и ориентир в пространстве потерян. Ай да Вера Брежнева!