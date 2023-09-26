Как сообщили в Следкоме, в преступлении обвиняется 36-летний мужчина. В июле этого года он пьяный сел за руль и поехал в Лакинск, а заодно захватил и 42-летнюю соседку по даче, которая тоже

Как сообщили в Следкоме, в преступлении обвиняется 36-летний мужчина. В июле этого года он пьяный сел за руль и поехал в Лакинск, а заодно захватил и 42-летнюю соседку по даче, которая тоже собиралась в город. В какой-то момент между ними возникла ссора. Мужчина остановил машину недалеко от города, а затем избил потерпевшую кулаками, молотком и