В преступлении обвиняется 36-летний мужчина. Как сообщили в прокуратуре, в июле этого года он убил свою любовницу за то, что она угрожала раскрыть тайну его жене. 15 июля этого года мужчина

В преступлении обвиняется 36-летний мужчина. Как сообщили в прокуратуре, в июле этого года он убил свою любовницу за то, что она угрожала раскрыть тайну его жене. 15 июля этого года мужчина пьяный сел за руль и поехал в Лакинск, а заодно захватил и 42-летнюю соседку по даче, которая по совместительству была еще и его любовницей.