Житель Владимирской области насмерть забил свою соседку по даче. Следственными органами...

Житель Владимирской области насмерть забил свою соседку по даче.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Лакинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Следствием установлено, что в июле 2023 года 36-летний житель Лакинска подвозил в город 42-летнюю соседку по даче. Они поссорились. Остановив автомобиль, хозяин нанес женщине удары кулаками, а также молотком и иными предметами. От побоев потерпевшая скончалась на месте происшествия, а обвиняемый скрылся, сообщила пресс-служба СУ СК по владимирской области..На следующий день тело обнаружено проезжавшим велосипедистом. Задержанный заключен под стражу.Дело будет передано в суд.Фото: https://www.pxfuel.com