Опасаются не дожить до расселения из аварийного жилья. В этом доме на Большой Московской Альфия Двойнова живет больше 20 лет. А вместе с ней муж, дочка и 12-летний внук. Но условия проживания в

Опасаются не дожить до расселения из аварийного жилья. В этом доме на Большой Московской Альфия Двойнова живет больше 20 лет. А вместе с ней муж, дочка и 12-летний внук. Но условия проживания в центре Владимира далеки от идеальных: крыша течет, повсюду сырость, ну а тепло и горячая вода только через водонагреватель – что влетает в