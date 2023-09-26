«Журавли, наверно, вы не знаете, сколько песен сложено про вас, сколько вверх, когда вы пролетаете, смотрит затуманившихся глаз!» – это строчки уроженца Владимирской области Владимира

«Журавли, наверно, вы не знаете, сколько песен сложено про вас, сколько вверх, когда вы пролетаете, смотрит затуманившихся глаз!» – это строчки уроженца Владимирской области Владимира Солоухина. Действительно, журавли – красивейшие птицы, символ Родины. Человека с творческой душой они не могут не восхитить. Кто-то посвящает им стихи, а кто-то – запечатляет на фото. Рассказ пойдет о Людмиле