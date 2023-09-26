По обвинению в убийстве соседки перед судом предстанет житель Лакинска.

По обвинению в убийстве соседки перед судом предстанет житель Лакинска. Об этом сообщила пресс-служба .Преступление было совершено 15 июля. Правоохранители установили, что подозреваемый был пьян и вёз свою соседку по даче в Лакинск. Мужчина состоял с дамой в близких отношениях, и по пути женщина заявила, что расскажет обо всём жене обвиняемого.Чтобы сохранить тайну, подозреваемый решил убить соседку. Он поколотил её руками, а потом достал молоток и несколько раз ударил по голове. В конце мужчина разрезал шею жертвы канцелярским ножом. Дама умерла на месте трагедии.Обвиняемый попытался скрыть следы, бросил тело в лесополосе и вымыл машину. Однако вскоре его задержали. Уголовное дело рассмотрит Собинский городской суд.