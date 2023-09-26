Жителям Гусь-Хрустального предлагают выбрать, как будет выглядеть скульптура...

Жителям Гусь-Хрустального предлагают выбрать, как будет выглядеть скульптура стеклодува.Гусевчанам предлагают выбрать, как будет выглядеть скульптура стеклодува. Ее собираются установить в Гусь-Хрустальном в сквере на улице Калинина.О голосовании на своей странице Вконтакте рассказал глава города Алексей Соколов. Горожанам представлены два варианта, ориентировочная высота будущего бронзового объекта - 2 метра 20 сантиметров. Фигура-символ будет созданА на средства гранта, направленного на создание турмаршрута "Легенды стеклодува." Голосование проходит на Госуслугах.