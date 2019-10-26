В Великобритании полицией задержаны еще двое подозреваемых в причастности к гибели 39 человек, тела которых были обнаружены 23 октября в прицепе грузовика в английском Эссексе.

В Великобритании полицией задержаны еще двое подозреваемых в причастности к гибели 39 человек, тела которых были обнаружены 23 октября в прицепе грузовика в английском Эссексе, передает ТАСС.Ранее был также задержан водитель грузовика — 25-летний житель Северной Ирландии. Срок его содержания под стражей продлен по запросу следствия.В полиции также подтвердили, что тела граждан Китая, найденные в грузовике в промышленной зоне города Грейс в Эссексе, доставлены в морг для проведения патолого-анатомических экспертиз. Продолжаются попытки установить личности погибших. В посольстве Китая в Великобритании пока не подтверждают гражданство погибших.Одной из причин смерти 31 мужчины и восьми женщин СМИ называют переохлаждение. Температура в фуре-рефрижераторе, в которой были найдены тела, была на отметке минус 25 градусов по Цельсию.В полиции ранее сообщили, что прицеп грузовика прибыл в страну из бельгийского порта Зебрюгге. Однако сам тягач при этом прибыл из Дублина.Как сообщают британские СМИ, именно его водитель вызвал полицию, обнаружив тела внутри фуры. Следствие изучает возможную причастность молодого человека к деятельности группировок, специализирующихся на перевозке нелегальных мигрантов в Европу.