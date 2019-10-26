Потрясающая история спасения на дороге из разряда Не было бы счастья, да несчастье помогло произошла в американском Финиксе. Камера наблюдения зафиксировала необычный случай, его обнародовала городское управление полиции.

Потрясающая история спасения на дороге из разряда "Не было бы счастья, да несчастье помогло" произошла в американском Финиксе. Камера наблюдения зафиксировала необычный случай, его обнародовала городское управление полиции.Поздним вечером 14 октября молодая пара с маленьким ребенком в коляске переходила дорогу в районе 53-й Авеню. В этот момент на перекресток на красный сигнал светофора вылетел внедорожник. Авария неминуемо привела бы к тяжелым или трагическим последствиям, но на счастье пешеходов в бок машине нарушителя врезалась легковушка. От удара оба автомобиля отбросило в сторону, а перепуганная семья бегом бросилась на противоположную сторону дороги.Управлявший внедорожником 23-летний житель Аризоны скрылся с места вместе со своей подругой, но вскоре был задержан. Как оказалось, в момент ДТП он был пьян. Кроме того, ему предъявили обвинения в незаконном ношении оружия, которое обнаружили при осмотре машины.Находившаяся за рулем легковушки девушка, прозванная в местных СМИ ангелом, отделалась синяками и ссадинами.