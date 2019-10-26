Легитимным вооруженным силам Центральноафриканской Республики нужно новое вооружение, чтобы защитить народ и государственные учреждения. Только полная отмена эмбарго позволит военным полностью выполнять свои функции, заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера во время встречи с Владимиром Путиным. Часто бандиты вооружены лучше военных, добавил глава государства.

Легитимным вооруженным силам Центральноафриканской Республики нужно новое вооружение, чтобы защитить народ и государственные учреждения. Только полная отмена эмбарго позволит военным полностью выполнять свои функции, заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера во время встречи с Владимиром Путиным. Часто бандиты вооружены лучше военных, добавил глава государства.Эмбарго на поставки оружия в Центральноафриканскую Республику в 2013 году ввел Совет безопасности ООН, сообщает агентство РИА Новости. Это произошло после столкновений бандитов с повстанцами-христианами. Несмотря на запрет, Россия удавалось дважды согласовать поставку вооружения в страну.Что касается темы российской военной базы на территории ЦАР, то на переговорах Путина и Туадеры она не обсуждалась, заявил агентству "Интерфакс" Дмитрий Песков. Ранее президент Республики отметил, что этот вопрос рассматривается.