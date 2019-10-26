Накануне любовница Бари Алибасового-младшего – Мария Клюева заявила о своей беременности. Конечно, эта новость не прошла мимо предполагаемого отца.

Накануне любовница Бари Алибасового-младшего – Мария Клюева заявила о своей беременности. Конечно, эта новость не прошла мимо предполагаемого отца.Девушка утверждает, что находится уже на втором месяце. Долгое время она думала, что утренняя тошнота вызвана стрессом. Потом она обнаружила задержку и решила сделать тест. В результате – заветные две полоски.По словам Марии, теперь она намерена пройти полное обследование в Праге. Там у нее живет брат.Тем временем, отца будущего ребенка Клюева не спешила оповестить. Бари узнал об этом из разговора с журналистами "Вокруг.тв". После услышанного, сын продюсера отметил, что это прекрасная новость.7 Окт 2019 в 7:36 PDTНо позже он признался, что не понимает, как это могло произойти. Ведь, по словам Алибасова-младшего, девушка приходила исключительно на порку, никакого интима между ними никогда не было."Может она выкрала мой сперматазоид, не знаю. Надо узнать, где она его взяла и если точно мой, то буду рад ребенку", – заявил звездный наследник.Напомним, недавно между Марией и Бари разразился громкий скандал. Девушка обвинила шоумена в избиении. Она утверждала, что он напал на нее во время ссоры и нанес 26 ударов тупым предметом. Алибасов-младший свою вину отрицает.