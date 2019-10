Ведущий форварда московского баскетбольного ЦСКА Уилл Клайберн получил серьезную травму в очередном матче Евролиги против немецкой Альбы. У самого ценного игрока Финала четырех-2019 диагностировали разрыв крестообразной связки правого колена.

Ведущий форварда московского баскетбольного ЦСКА Уилл Клайберн получил серьезную травму в очередном матче Евролиги против немецкой "Альбы". У самого ценного игрока "Финала четырех-2019" диагностировали разрыв крестообразной связки правого колена.Темнокожему американцу предстоит операция и весьма длительное – как минимум, 5-6 месяцев, — восстановление, сообщает официальный Twitter ЦСКА. При этом точный срок возвращения нападающего на площадку не называется, медики будут уточнять перспективы в ходе промежуточных тестов.Will Clyburn is out long-term ☹️The tests in GMS Clinic in Moscow revealed torn anterior cruciate ligament of right knee. @Da_Thrill21 will have a surgery and go through long rehabilitation. The terms will be specified by intermediate tests.#CSKAbasket pic.twitter.com/LtHryKvGib— CSKA Moscow (@cskabasket) 26 октября 2019 г.