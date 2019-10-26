Белоруссии не нужны кредиты от России, заявил министр финансов Белоруссии Владимир Ермолович. При этом белорусские власти рассчитывают на китайский кредит в размере 3,5 миллиарда юаней.

Белоруссии не нужны кредиты от России. Об этом заявил министр финансов Белоруссии Владимир Ермолович.По его словам, никаких запросов российской стороне Минск не делал и никаких переговоров не вел. "На получение российского кредита мы не рассчитываем", — подчеркнул Ермолович.Также он сообщил, что Белоруссия обеспечена источниками финансирования в текущем году и "есть четкое понимание по данным источникам на 2020 год".Как сообщает РИА Новости, при этом белорусские власти рассчитывают на китайский кредит в размере 3,5 миллиарда юаней (около 500 миллионов долларов). В Минск приезжала делегация из Банка развития Китая, чтобы подготовить всю необходимую документации. Ермолович высказал надежду на то, что до конца года работа по кредиту будет завершена. По его словам, все основные элементы уже согласованы.